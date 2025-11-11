Carlos Alcaraz n’a certes pas réalisé un très grand match pour battre Taylor Fritz, ce mardi, à l’occasion de son deuxième match de groupe sur le Masters de Turin, mais il s’est battu comme un lion.
S’il parvient à battre Lorenzo Musetti ce jeudi pour le dernier match de la phase de poule, il sera non seulement qualifié pour les demi‐finales avec la première place en poche mais surtout assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial devant Jannik Sinner. Un objectif majeur de sa saison.
« Pour être honnête, j’essaie de ne pas y penser. Évidemment, ce sera un match très important pour moi. Je vais essayer de ne pas laisser le stress prendre le dessus pendant ce match. Je vais essayer de contrôler mes émotions, de me contrôler moi‐même. Je vais me concentrer sur mes objectifs dans ce match. Je vais essayer de me sentir beaucoup mieux qu’aujourd’hui au niveau des coups, du service, de tout. Évidemment, ce sera un grand jour. Pour l’instant, je vais profiter de cette victoire et essayer de me reposer autant que possible pour être prêt pour le match », a déclaré Alcaraz lors de l’interview d’après match sur le court.
Publié le mardi 11 novembre 2025 à 17:31