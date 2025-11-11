Carlos Alcaraz n’a certes pas réalisé un très grand match pour battre Taylor Fritz, ce mardi, à l’oc­ca­sion de son deuxième match de groupe sur le Masters de Turin, mais il s’est battu comme un lion.

S’il parvient à battre Lorenzo Musetti ce jeudi pour le dernier match de la phase de poule, il sera non seule­ment qualifié pour les demi‐finales avec la première place en poche mais surtout assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial devant Jannik Sinner. Un objectif majeur de sa saison.

« Pour être honnête, j’es­saie de ne pas y penser. Évidemment, ce sera un match très impor­tant pour moi. Je vais essayer de ne pas laisser le stress prendre le dessus pendant ce match. Je vais essayer de contrôler mes émotions, de me contrôler moi‐même. Je vais me concen­trer sur mes objec­tifs dans ce match. Je vais essayer de me sentir beau­coup mieux qu’au­jourd’hui au niveau des coups, du service, de tout. Évidemment, ce sera un grand jour. Pour l’ins­tant, je vais profiter de cette victoire et essayer de me reposer autant que possible pour être prêt pour le match », a déclaré Alcaraz lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.