Entraîneur de Denis Shapovalov mais plus que jamais suiveur du tennis de son pays, Mikhail Youzhny a donné une inter­view à Gotennis dans laquelle il évoque la forme de ses compa­triotes Medvedev, Rublev et Karatsev. Et concer­nant le premier cité, l’an­cien 8e joueur mondial se montre assez confiant.

« Je pense que Medvedev peut gagner à Turin. Contrairement à d’autres joueurs, Daniel a déjà fait en sorte d’être prêt pour ce tournoi. Cela dit, les huit parti­ci­pants n’ont pas encore tous été connus. De nombreux joueurs travaille­ront d’arrache‐pied lors des tour­nois restants à Saint‐Pétersbourg, Vienne, Stockholm et Paris afin de se hisser parmi les huit premiers, et ils ne seront peut‐être pas dans la meilleure forme pour aborder ce tournoi physi­que­ment. En général, la fin de la saison est très imprévisible. »