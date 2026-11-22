Alors qu’il n’avait pas concédé le moindre break depuis le début du tournoi, Alexander Zverev a été breaké trois fois par Carlos Alcaraz dès le premier set en finale du Masters.

Et alors qu’il est connu pour prendre son temps avant de servir, le numéro 1 mondial a reçu deux aver­tis­se­ments pour dépas­se­ment de temps et a donc perdu sa première balle à 2–4, 15–30.

Dans l’incompréhension, l’Allemand est allé signi­fier à l’arbitre fran­çaise Aurélie Tourte qu’il atten­dait que le public se calme et fasse moins de bruit.

Zverev angrily poin­ting at the umpire because he’s angry



I thought he was going to hit her pic.twitter.com/ENRonkseMn — Saoirse Mulrane (@SaoirseMulrane) November 22, 2026

Le règle­ment appliqué à la lettre.