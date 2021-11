Au cours de la tradi­tion­nelle remise des prix où les deux joueurs s’ex­priment au micro devant les spec­ta­teurs, Alexander Zverev, le vain­queur, a eu des mots sympas pour Daniil Medvedev, le vaincu.

« Félicitations pour ta saison incroyable et ton premier titre en Grand Chelem. Tu es le leader de notre géné­ra­tion et ce que tu as accompli ces dernières années est assrz phéno­ménal. Tu m’avais battu cinq fois de suite, alors merci de m’avoir laissé gagner cette fois‐ci, j’es­père et je suppose qu’on aura encore beau­coup de batailles l’un contre l’autre à l’avenir. »