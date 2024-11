Avant d’af­fronter Carlos Alcaraz pour le dernier match de poules du Masters, Alexander Zverev a expliqué pour­quoi il effec­tuait des séances d’en­traî­ne­ment après ses matchs, comme il l’a fait à Paris‐Bercy où il a récem­ment été titré.

« Cette fois, on a travaillé unique­ment le retour. Casper a très bien servi, mais je pense que j’au­rais pu mieux retourner. Mais ça ne concerne pas toujours le match que je viens de jouer ou celui que je vais jouer plus tard. C’est surtout pour préparer la prochaine saison. Je veux déve­lopper mon jeu et devenir compé­titif face à Jannik et Carlos, qui sont les réfé­rences actuel­le­ment. Ce sont eux qui gagnent les Grands Chelems. Je veux inté­grer leur groupe. »