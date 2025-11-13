En confé­rence de presse après avoir concédé face à Jannik Sinner une cinquième défaite consé­cu­tive, Alexander Zverev s’est pour­tant dit globa­le­ment satis­fait de sa perfor­mance. L’Allemand a surtout tenu à saluer la qualité de service de l’Italien dans les moments‐clés.

« Je pense que globa­le­ment, la plus grande diffé­rence dans le match, c’était la façon dont il servait sur les balles de break. J’ai eu plus de balles de break que lui. Je me sentais très bien depuis la ligne de fond. Pour être honnête, il a eu deux occa­sions de me breaker, et il les a toutes les deux saisies. J’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions, et je n’en ai saisi aucune. Le score était de 6–4, 6–3, mais à mon humble avis, j’ai trouvé que le match était plus serré que ne le laisse penser le score. J’ai trouvé que c’était un match de très haut niveau. J’ai trouvé que nous avions parti­cu­liè­re­ment bien joué depuis la ligne de fond. »

Zverev jouera sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters face à Felix Auger‐Aliassime vendredi.