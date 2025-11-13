En conférence de presse après avoir concédé face à Jannik Sinner une cinquième défaite consécutive, Alexander Zverev s’est pourtant dit globalement satisfait de sa performance. L’Allemand a surtout tenu à saluer la qualité de service de l’Italien dans les moments‐clés.
« Je pense que globalement, la plus grande différence dans le match, c’était la façon dont il servait sur les balles de break. J’ai eu plus de balles de break que lui. Je me sentais très bien depuis la ligne de fond. Pour être honnête, il a eu deux occasions de me breaker, et il les a toutes les deux saisies. J’ai eu beaucoup d’occasions, et je n’en ai saisi aucune. Le score était de 6–4, 6–3, mais à mon humble avis, j’ai trouvé que le match était plus serré que ne le laisse penser le score. J’ai trouvé que c’était un match de très haut niveau. J’ai trouvé que nous avions particulièrement bien joué depuis la ligne de fond. »
Zverev jouera sa qualification pour le dernier carré du Masters face à Felix Auger‐Aliassime vendredi.
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 08:48