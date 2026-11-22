Impérial depuis le début de ces ATP Finals, Alexander Zverev avance avec le plein de confiance, avant de retrouver Carlos Alcaraz dans un duel au sommet. Pour cause, le double finaliste n’a pas cédé une seule fois sa mise en jeu dans le tournoi.
En conférence de presse, l’Allemand a donné ses impressions sur la rencontre titanesque qui l’attend face au Murcien.
« Beaucoup pensent que nous, les joueurs de tennis, voulons que nos principaux rivaux perdent, afin d’avoir un parcours plus facile, mais dans mon cas, c’est exactement le contraire. J’aime le défi que représente le fait d’affronter les meilleurs du monde, et Alcaraz, depuis son retour, a été le meilleur. J’ai hâte de l’affronter et je suis vraiment impatient de relever ce défi. Je me sens très bien au service, mais je vais affronter le meilleur relanceur du monde », a commenté le numéro un mondial dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le dimanche 22 novembre 2026 à 11:53