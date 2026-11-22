Impérial depuis le début de ces ATP Finals, Alexander Zverev avance avec le plein de confiance, avant de retrouver Carlos Alcaraz dans un duel au sommet. Pour cause, le double fina­liste n’a pas cédé une seule fois sa mise en jeu dans le tournoi.

En confé­rence de presse, l’Allemand a donné ses impres­sions sur la rencontre tita­nesque qui l’at­tend face au Murcien.

« Beaucoup pensent que nous, les joueurs de tennis, voulons que nos prin­ci­paux rivaux perdent, afin d’avoir un parcours plus facile, mais dans mon cas, c’est exac­te­ment le contraire. J’aime le défi que repré­sente le fait d’affronter les meilleurs du monde, et Alcaraz, depuis son retour, a été le meilleur. J’ai hâte de l’affronter et je suis vrai­ment impa­tient de relever ce défi. Je me sens très bien au service, mais je vais affronter le meilleur relan­ceur du monde », a commenté le numéro un mondial dans des propos rapportés par Tennis World Italia.