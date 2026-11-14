Champion à deux reprises du tournoi des maîtres, en 2018 et 2021, Alexander Zverev est natu­rel­le­ment un des favoris pour remporter les ATP Finals. Dans le groupe John McEnroe, le cham­pion olym­pique de Tokyo se retrouve en compa­gnie d’Arthur Fils, Rafael Jodar et Ben Shelton.

Interrogé sur une possible finale contre Carlos Alcaraz, l’Allemand a balayé d’un revers de la main cette éven­tua­lité, préfé­rant se concen­trer sur ses trois prochains adversaires.

« Je suis très heureux d’être de retour. C’est toujours un honneur de disputer les ATP Finals face aux meilleurs joueurs du monde, à l’exception de Jannik Sinner cette année. Pour moi, c’est un honneur, je ne le tiens jamais pour acquis. Et c’est incroyable d’être assis aux côtés de ces garçons. Nous ne devons manquer de respect à personne. Pour l’instant, je pense aux trois joueurs à mes côtés, pas à Carlos Alcaraz ; c’est un groupe très fort. C’est sur eux que je me concentre en ce moment. Ces deux dernières semaines, je n’ai pas obtenu mes meilleurs résul­tats, mais comme je l’ai dit à Shanghai, je ne suis pas un robot, je ressens un peu de fatigue. J’ai atteint de nombreux objec­tifs cette année et on se sent parfois un peu à plat après les avoir atteints. Maintenant, je me sens bien et j’ai l’impression de m’être bien entraîné ici. Carlos a été excep­tionnel jusqu’à présent. Je me concentre désor­mais sur Jodar », a précisé le numéro un mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.