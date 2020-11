Battu en finale du Rolex Paris Masters par Daniil Medvedev, Alexander Zverev avait tenu un discours assez fort lors de la remise des prix en réponse aux accusations de violence domestique son ex-petite amie. Ce vendredi, à l’occasion du media day avant le Masters londonien, l’Allemand a de nouveau évoqué cette « affaire » : « Ce n’est pas une sensation agréable, ce n’est pas agréable pour le sport, ce n’est pas agréable pour moi, ce n’est pas agréable pour mes fans, ce n’est pas agréable pour ma famille », a déclaré Zverev. J’ai toujours eu du respect pour tout le monde ».

« Je suis triste de l’impact que tout cela a eu »

« Écoutez, je suis ici pour jouer au tennis. Ces derniers jours, l’accent a été mis sur ce qui se passe en dehors du terrain. Beaucoup me demandent pourquoi je ne dis rien… Je suis désolé que ces accusations aient été prononcées, mais je m’en tiens à cela, à ce que j’ai déjà dit. Ces accusations ne sont pas vraies et je continuerai à les nier. Elles ne sont pas fondées. Nous avons eu des hauts et des bas (ndlr : avec Olga Sharypova), mais ce qui est apparu en public n’est tout simplement pas vrai. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas si impoli. Je suis triste de l’impact que tout cela a eu », a reconnu un « Sascha » visiblement touché par toute cette histoire