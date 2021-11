Alexander Zverev est un sacré communiquant.

Suite à sa superbe victoire face à Novak Djokovic ce samedi soir, le joueur alle­mand s’est exprimé au micro du stade en rendant un bel hommage au numéro 1 mondial en le quali­fiant tout simple­ment de « GOAT ». Une belle façon de dire, sans vrai­ment le dire, qu’il a donc battu le meilleur joueur de l’his­toire. Habile.

« Pour moi, il n’y a personne au monde qui devrait être plus respecté que Novak. D’où il vient, ce qu’il a accompli, il est le plus grand joueur de tous les temps et je pense que les gens l’ou­blient parfois. »