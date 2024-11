Cinq mois après leur dernier duel épique en cinq sets en finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev se retrou­vaient ce vendredi après‐midi à Turin dans une sorte de finale du groupe.

Dans l’obli­ga­tion de s’im­poser en deux manches pour espérer se quali­fier direc­te­ment en demi‐finales, l’Espagnol, coupable d’une gros­sière erreur à 5 points 6 dans le jeu décisif, lâchait donc le premier set et lais­sait éclater sa frus­tra­tion en jetant sa raquette au sol.

Plus constant et surtout plus calme, l’Allemand, désor­mais assuré d’être qualifié pour le dernier carré, profi­tait de l’aga­ce­ment et du relâ­che­ment de son adver­saire pour le breaker d’en­trée de deuxième manche avant d’écarter deux balles de débreak et de conclure sur un dernier jeu d’une très grande maîtrise : 7–6(5), 6–4, en 2h de jeu.

Smiles all round 😆@AlexZverev takes down Alcaraz 7–6 6–4 to advance as group leader at the #NittoATPFinals 🔝 pic.twitter.com/6gE2qGSA51 — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2024

Invaincu et premier de son groupe, Zverev affron­tera Taylor Fritz en demi‐finales tandis que Carlos Alcaraz est offi­ciel­le­ment éliminé.