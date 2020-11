Malgré sa défaite en finale à Paris, Alexandre Zverev est l’un des outsiders du Masters. D’abord parce qu’il a gagné le titre il y a deux ans, mais aussi parce que le joueur allemand aime ce type de conditions de jeu.

Même s’il s’exprime peu dans le contexte tendu que l’on connait, Sacha a quand même lâché quelques phrases pour expliquer ses ambitions sur cette fin de saison : « J’ai dit à New York que je ne jouais pas mon meilleur tennis, mais j’étais quand même en finale. C’est pourquoi ce serait intéressant pour moi de voir ce qu’il peut se passer quand je serai au top. Ce sera peut-être à Londres. Je me sens plus puissant depuis la crise du Covid-19. D’ailleurs cela se vérifie car j’ai quand même gagné 6 kilos de muscles, ce qui n’est pas rien. Je le sens dans mon jeu au niveau de la puissance de mes jambes et au service car mon dos s’est aussi renforcé ». En 2020, on a donc finalement un vrai nouveau Zverev tant au niveau physique qu’au niveau mental.