Alexander Zverev ne comprend pas.

Alors que l’ATP a décidé de remettre le trophée de la plus belle coupe de cheveux du Masters de Turin à Jannik Sinner, le joueur alle­mand n’est pas d’ac­cord, esti­mant qu’il méri­tait cette récompense.

Du coup, en pleine inter­view du numéro 1 mondial, Sascha a décidé de faire part de son mécon­ten­te­ment, le tout avec le sourire.

The social awards are here and they’re causing quite a stir… 🏆#NittoATPFinals pic.twitter.com/Lr5CwUcNSs