Alexander Zverev ne s’en cache pas : il est éreinté après une saison parti­cu­liè­re­ment éprou­vante notam­ment à cause des Jeux olym­piques qu’il a d’ailleurs remportés. C’est ce qu’il a déclaré lors du media day à Turin avant son entrée en lice ce dimanche face au local Matteo Berrettini.

« Je suis très fatigué. Je pense que tous les joueurs du circuit sont épuisés après la longue saison que nous avons eue. Si vous jouez à un très haut niveau de tennis pendant tant de mois et que vous avez gagné tant de matchs, il est normal à ce stade de l’année d’être très fatigué. J’avais vrai­ment hâte de cette semaine et de pouvoir jouer ce tournoi. Les gens me consi­dèrent comme l’un des grands favoris pour le titre. Je ne suis pas là pour m’amuser. Je veux faire de mon mieux et gagner le plus de matchs possible, c’est sûr. J’ai déjà montré que je pouvais réussir dans ce tournoi et pouvoir gagner à nouveau les ATP Finals serait la meilleure façon pour moi de terminer cette belle saison. »