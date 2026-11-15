Alors que l’édi­tion 2026 du Masters de Turin débute ce dimanche avec juste­ment l’en­trée en lice d’Alexander Zverev, opposé à la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, la pres­sion est lourde sur les épaules du numéro 1 mondial, qui va devoir prouver qu’il mérite cette place face aux sept autres meilleurs joueurs de l’année.

C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin, pour qui un tout autre résultat qu’un sacre dans le Piémont serait un échec pour l’Allemand.

🎾 “Zverev est obligé de gagner le Masters et il le sait. Il doit battre les tops 10 et nous prouver que c’est lui le N°1 mondial.”



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/YP6Za1VcQh — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 15, 2026

« Il est obligé de gagner ce tournoi. Il peut raconter ce qu’il veut en confé­rence de presse sur le fait qu’il a remporté deux Grands Chelems et qu’il est devenu numéro 1 mondial, non, il doit gagner ce tournoi et il le sait. Il doit battre les top 10. Il doit battre Alcaraz. Il doit battre tout le monde. Il peut en perdre un s’il veut, c’est pas grave mais il doit nous prouver que c’est lui le numéro 1 parce que sinon il aura toujours ce truc derrière son dos qu’il a été numéro 1 par défaut. S’il gagne ce Masters, il ferme le bec à tout le monde. »