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« Zverev peut raconter ce qu’il veut en confé­rence de presse, il est obligé de gagner ce Masters. Sinon, on dira toujours ça à son sujet », explique Benoît Maylin

Par
Thomas S
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Alors que l’édi­tion 2026 du Masters de Turin débute ce dimanche avec juste­ment l’en­trée en lice d’Alexander Zverev, opposé à la révé­la­tion de la saison, Rafael Jodar, la pres­sion est lourde sur les épaules du numéro 1 mondial, qui va devoir prouver qu’il mérite cette place face aux sept autres meilleurs joueurs de l’année. 

C’est en tout cas l’avis de notre confrère, Benoît Maylin, pour qui un tout autre résultat qu’un sacre dans le Piémont serait un échec pour l’Allemand. 

« Il est obligé de gagner ce tournoi. Il peut raconter ce qu’il veut en confé­rence de presse sur le fait qu’il a remporté deux Grands Chelems et qu’il est devenu numéro 1 mondial, non, il doit gagner ce tournoi et il le sait. Il doit battre les top 10. Il doit battre Alcaraz. Il doit battre tout le monde. Il peut en perdre un s’il veut, c’est pas grave mais il doit nous prouver que c’est lui le numéro 1 parce que sinon il aura toujours ce truc derrière son dos qu’il a été numéro 1 par défaut. S’il gagne ce Masters, il ferme le bec à tout le monde. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 14:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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