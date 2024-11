Alexander Zverev a bossé.

Alors que la qualité des balles fait beau­coup parler sur le circuit depuis plusieurs mois, l’Allemand, membre du conseil des joueurs de l’ATP, a expliqué en confé­rence de presse à Turin ce qui serait la prin­ci­pale cause de la lenteur des balles. Et les fabri­cants sont ciblés.

« La qualité des balles est un sujet impor­tant. En fait, comme je fais partie du conseil des joueurs, la balle était un sujet très inté­res­sant pour moi aussi. Je me suis un peu mis en mode recherche. J’ai inter­rogé des entre­prises et j’ai posé des ques­tions sur la produc­tion des balles de tennis. Elles sont deve­nues beau­coup plus lentes. La raison en est qu’à cause du Covid, les entre­prises ont essayé de réduire les coûts et elles utilisent main­te­nant un maté­riau de caou­tchouc diffé­rent. Elles utilisent un maté­riau diffé­rent pour les balles de tennis, ce qui rend les balles de tennis entre 30% et 60% plus lentes en moyenne par rapport à ce qu’elles étaient avant Covid. Je pense qu’en général, ce n’est pas le fait d’une seule entre­prise, mais en général, les balles sont deve­nues bien pires et bien plus lentes. Elles ne sont plus aussi régu­lières. Elles ne durent plus aussi longtemps. »