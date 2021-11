Suite à sa victoire facile face à Hubert Hurkacz ce jeudi qui lui permet de rejoindre Novak Djokovic en demi‐finales du Masters de Turin, Alexander Zverev est d’abord resté silen­cieux concer­nant l’af­faire Peng Shuai en confé­rence de presse avant d’en parler plus tard pour la presse alle­mande. Et comme tout le monde ou presque, Sascha est inquiet.

« J’espère que Peng Shuai sera bientôt retrouvée. On ne parle pas d’un match de tennis ou d’un événe­ment dans ce cas précis. Nous parlons de la vie d’une femme et c’est beau­coup plus impor­tant que tout ce que nous faisons ici », a déclaré Zverev qui affron­tera ce samedi le numéro 1 mondial pour une place en finale du tournoi des maîtres.