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Zverev, sur son piètre bilan face au Top 10 : « Six de ces défaites étaient contre Sinner. Alors, on peut l’enlever du compte ? Car c’est un robot, pas un être humain »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse ce dimanche après sa victoire inau­gu­rale face à Rafael Jodar sur le Masters de Turin (6−4, 6–4), Alexander Zverev a été inter­rogé sur son bilan tant décrié face au Top 10 mondial en 2026 (seule­ment trois victoires pour neuf défaites). 

Et visi­ble­ment de bonne humeur, le numéro 1 mondial a tenu à préciser les choses, non sans une petite pointe d’hu­mour. Extrait. 

Q. Le fait que certaines personnes aient souligné votre bilan de 3 victoires pour 9 défaites face aux 10 meilleurs joueurs cette saison…
ALEXANDER ZVEREV : J’aimerais dire quelque chose à ce sujet.

Q. Oui, bien sûr.
ALEXANDER ZVEREV : Six de ces défaites étaient contre Jannik. Alors, on peut l’enlever du compte ?

Q. Bien sûr.
ALEXANDER ZVEREV : C’est un robot, pas un être humain. (Rires.) Alors, on enlève six. Une contre Carlos, ça fait sept, non ? Et les deux autres, je ne sais pas trop qui ce sont. Mais le top 10 a telle­ment changé cette année, et je pense qu’il y a une énorme diffé­rence entre la façon dont on regar­dait le clas­se­ment au début de la saison et ce à quoi ressemble le top 10 aujourd’hui. Si l’on regarde mon bilan face aux joueurs présents ici, qui sont actuel­le­ment les huit meilleurs joueurs du monde…

Q. Vous êtes en tête ?
ALEXANDER ZVEREV : J’ai un bilan de 6 victoires pour 2 défaites contre eux tous.

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 21:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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