De passage en conférence de presse ce dimanche après sa victoire inaugurale face à Rafael Jodar sur le Masters de Turin (6−4, 6–4), Alexander Zverev a été interrogé sur son bilan tant décrié face au Top 10 mondial en 2026 (seulement trois victoires pour neuf défaites).
Et visiblement de bonne humeur, le numéro 1 mondial a tenu à préciser les choses, non sans une petite pointe d’humour. Extrait.
Q. Le fait que certaines personnes aient souligné votre bilan de 3 victoires pour 9 défaites face aux 10 meilleurs joueurs cette saison…
ALEXANDER ZVEREV : J’aimerais dire quelque chose à ce sujet.
Q. Oui, bien sûr.
ALEXANDER ZVEREV : Six de ces défaites étaient contre Jannik. Alors, on peut l’enlever du compte ?
Q. Bien sûr.
ALEXANDER ZVEREV : C’est un robot, pas un être humain. (Rires.) Alors, on enlève six. Une contre Carlos, ça fait sept, non ? Et les deux autres, je ne sais pas trop qui ce sont. Mais le top 10 a tellement changé cette année, et je pense qu’il y a une énorme différence entre la façon dont on regardait le classement au début de la saison et ce à quoi ressemble le top 10 aujourd’hui. Si l’on regarde mon bilan face aux joueurs présents ici, qui sont actuellement les huit meilleurs joueurs du monde…
Q. Vous êtes en tête ?
ALEXANDER ZVEREV : J’ai un bilan de 6 victoires pour 2 défaites contre eux tous.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 21:21