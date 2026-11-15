De passage en confé­rence de presse ce dimanche après sa victoire inau­gu­rale face à Rafael Jodar sur le Masters de Turin (6−4, 6–4), Alexander Zverev a été inter­rogé sur son bilan tant décrié face au Top 10 mondial en 2026 (seule­ment trois victoires pour neuf défaites).

Et visi­ble­ment de bonne humeur, le numéro 1 mondial a tenu à préciser les choses, non sans une petite pointe d’hu­mour. Extrait.

Q. Le fait que certaines personnes aient souligné votre bilan de 3 victoires pour 9 défaites face aux 10 meilleurs joueurs cette saison…

ALEXANDER ZVEREV : J’aimerais dire quelque chose à ce sujet.

Q. Oui, bien sûr.

ALEXANDER ZVEREV : Six de ces défaites étaient contre Jannik. Alors, on peut l’enlever du compte ?

Q. Bien sûr.

ALEXANDER ZVEREV : C’est un robot, pas un être humain. (Rires.) Alors, on enlève six. Une contre Carlos, ça fait sept, non ? Et les deux autres, je ne sais pas trop qui ce sont. Mais le top 10 a telle­ment changé cette année, et je pense qu’il y a une énorme diffé­rence entre la façon dont on regar­dait le clas­se­ment au début de la saison et ce à quoi ressemble le top 10 aujourd’hui. Si l’on regarde mon bilan face aux joueurs présents ici, qui sont actuel­le­ment les huit meilleurs joueurs du monde…

Q. Vous êtes en tête ?

ALEXANDER ZVEREV : J’ai un bilan de 6 victoires pour 2 défaites contre eux tous.