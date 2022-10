Victime d’une crise d’an­goisse, Lorenzo Musetti n’a pas pu réel­le­ment défendre ses chances en demi‐finale face à Félix Auger‐Aliassime (2−6, 3–6). Son coach s’est donc exprimé chez nos confrères d’Ubitennis.

« Bizarrement, avant d’en­trer sur le terrain – cela ne lui était pas arrivé depuis le NextGen de Milan – Lorenzo était très calme, nous plai­san­tions, puis lors du deuxième échange, il m’a regardé et m’a dit : ‘j’ai envie de vomir’. Il est devenu très nerveux et à ce moment là son diaphragme se ferme, plus aucun air ne passe, il est donc en apnée constante. Il a donc essayé de vomir à la fin du premier set mais il n’a pas pu. Il n’a jamais pu se libérer. Il a réalisé quelques bons points, mais je voyais bien qu’il n’y arri­vait pas. « Je ne peux pas respirer, je ne peux pas le faire » voila ce qu’il me disait »