L’Espagnol qui rêvait de jouer contre Roger Federer a fait mieux que cela puis­qu’il a battu le maestro en trois manches. A l’issue de la balle de match, il semblait presque gêné. Heureusement en confé­rence de presse, il analy­sait enfin ce moment avec joie et respect : « Je suis vrai­ment fier de ce que j’ai fait aujourd’hui. Ce n’est pas parce que je l’ai battu : c’est à cause de la façon dont je me suis concentré sur le match … J’ai vrai­ment aimé affronter Federer. Si j’avais perdu, je vous répon­drais exac­te­ment la même chose, et c’est ce qui me fait le plus de fierté. Profiter de cela aurait été impos­sible si je n’avais pas abordé le duel comme un autre match : avec tout le respect que je dois à Federer bien sûr, mais sans aucune crainte de face aux 20 Grands Chelems du Grand Champion » a expliqué Pablo.