C’est fina­le­ment à 15H que le match entre Andujar et Federer a été programmé.

L’Espagnol sera le 346ème joueur que Roger va affronter. Un chiffre tota­le­ment hallucinant.

Logiquement le duel devrait avoir lieu même si la météo est loin d’être esti­vale, 9° et des gros nuages mais de la pluie prévue qu’en soirée.

Interrogé sur ce match de gala face au Maestro, Pablo a résumé le tout en quelques mots : « Jouer Federer, c’est le rêve d’une vie ». Le rêve mais en défen­dant sa chance, et Pablo a un jeu qui peut gêner le Suisse, c’est indéniable.

Dans les colonnes de l’Equipe ce matin, l’Espagnol précise pour­quoi si c’est impor­tant que cela d’af­fronter Roger alors qu’il a déjà joué Nadal et Djokovic : « Roger, Rafa, et Novak sont devenus des mythes qui dépassent large­ment le cadre du sport. Ils ont fait grandir le tennis. C’est aussi impor­tant parce que l’élé­gance old school c’est quelque chose de fantas­tique. Pour moi c’est aussi la récom­pense de tout ce temps passé sur le circuit »