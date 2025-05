La fin de son aven­ture récente avec Andy Murray, menait à son lot de spécu­la­tion sur comment Novak Djokovic allait procéder dans les prochains mois. Des indis­cré­tions lais­saient entendre que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem avait engagé Boris Bosnjakovic, pour super­viser ses entraî­ne­ments. Il était déjà présent pour assurer l’in­térim, après le départ de Goran Ivanisevic (2019−2024).

Une infor­ma­tion confirmée par le Serbe, mais l’an­cien 740e joueur mondial n’est pas venu seul. Dusan Vemic, ancien 31e joueur mondial en double, et capi­taine de la Serbie en Billie Jean King Cup, est de la partie. Une colla­bo­ra­tion entre les trois hommes prévue jusqu’à Roland‐Garros, mais pouvant être recon­duit en cas de bons résul­tats. Le sixième joueur mondial n’a pas encore tranché à ce sujet.

« Dusan Vemic, qui est en fait le capi­taine de la Coupe [serbe Billie Jean King] – mais il faisait partie de mon équipe d’en­traî­neurs il y a des années avec Marian – il est ici, donc il sera ici avec moi à Genève et à Roland Garros. Et Boris Bosnjakovic, qui est égale­ment mon entraî­neur adjoint et analyste, donc ils vont tous les deux partager ce rôle pour les deux prochains tour­nois et ensuite nous verrons. Je ne suis pas pressé de décider si je vais avoir quel­qu’un ou non, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le moment. Je suis bien avec ces gars et je suis content comme ça, et on verra après Paris », a déclaré le Djoker, dans des propos relayés par Tennis 365.