La tension est montée d’un cran ces dernières semaines entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, interrogés à ce sujet en conférence de presse à Rome, n’avaient pas écarté la possibilité d’un boycott du Grand Chelem parisien en cas d’échec des négociations.
Dans des propos relayés par Tennis Uptodate à Genève, où il va reprendre la compétition après deux mois d’absence, le 8e joueur mondial Taylor Fritz a lui aussi affiché son soutien au mouvement et dénoncé un partage des revenus qu’il juge inéquitable.
« J’ai participé à des réunions avec d’autres joueurs importants sur cette question. Il est facile pour les tournois du Grand Chelem de ne pas verser le même pourcentage de recettes que les autres tournois, car ils distribuent déjà plus d’argent que les autres. Mais au final, c’est nous, les joueurs, qui faisons vivre le tournoi et générons les recettes. L’une des choses que je trouve injuste, c’est que le pourcentage alloué aux prix soit inférieur à celui de l’année dernière. Je ne trouve pas ça juste du tout. »
Publié le mardi 19 mai 2026 à 13:20