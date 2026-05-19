La tension est montée d’un cran ces dernières semaines entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, inter­rogés à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, n’avaient pas écarté la possi­bi­lité d’un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négo­cia­tions.

Dans des propos relayés par Tennis Uptodate à Genève, où il va reprendre la compé­ti­tion après deux mois d’ab­sence, le 8e joueur mondial Taylor Fritz a lui aussi affiché son soutien au mouve­ment et dénoncé un partage des revenus qu’il juge inéquitable.

« J’ai parti­cipé à des réunions avec d’autres joueurs impor­tants sur cette ques­tion. Il est facile pour les tour­nois du Grand Chelem de ne pas verser le même pour­cen­tage de recettes que les autres tour­nois, car ils distri­buent déjà plus d’argent que les autres. Mais au final, c’est nous, les joueurs, qui faisons vivre le tournoi et géné­rons les recettes. L’une des choses que je trouve injuste, c’est que le pour­cen­tage alloué aux prix soit infé­rieur à celui de l’année dernière. Je ne trouve pas ça juste du tout. »