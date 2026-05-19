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Après Sinner, un autre joueur du top 10 tacle Roland‐Garros : « Je ne trouve pas ça juste du tout »

Par
Baptiste Mulatier
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La tension est montée d’un cran ces dernières semaines entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, inter­rogés à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, n’avaient pas écarté la possi­bi­lité d’un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négo­cia­tions

Dans des propos relayés par Tennis Uptodate à Genève, où il va reprendre la compé­ti­tion après deux mois d’ab­sence, le 8e joueur mondial Taylor Fritz a lui aussi affiché son soutien au mouve­ment et dénoncé un partage des revenus qu’il juge inéquitable.

« J’ai parti­cipé à des réunions avec d’autres joueurs impor­tants sur cette ques­tion. Il est facile pour les tour­nois du Grand Chelem de ne pas verser le même pour­cen­tage de recettes que les autres tour­nois, car ils distri­buent déjà plus d’argent que les autres. Mais au final, c’est nous, les joueurs, qui faisons vivre le tournoi et géné­rons les recettes. L’une des choses que je trouve injuste, c’est que le pour­cen­tage alloué aux prix soit infé­rieur à celui de l’année dernière. Je ne trouve pas ça juste du tout. »

Publié le mardi 19 mai 2026 à 13:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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