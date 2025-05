Dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Hubert Hurkacz en finale de l’ATP 250 de Genève, syno­nyme de 100e titre en carrière, Novak Djokovic s’est rapi­de­ment tourné vers Roland‐Garros, qui commence ce dimanche 25 mai.

« Je sens que j’ai vrai­ment bien joué cette semaine. C’était une bonne déci­sion de venir ici. J’ai joué quatre matches, c’est parfait pour Roland. Physiquement, je me sens bien. Je n’aurai pas de problème pour les matches en 5 sets. Aujourd’hui (samedi), c’était un match diffi­cile, avec des condi­tions qui avan­ta­geaient le service et un joueur comme Hurkacz qui en a un mons­trueux. C’est diffi­cile, avec la pres­sion que tu sens sur ton jeu de service. Elle était là, très haute du premier au dernier point. J’étais trop passif, mais dans les moments impor­tants et les rallyes, j’ai bien fait les choses. Il y a beau­coup de choses posi­tives que je peux amener à Paris. »