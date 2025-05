Venu à Genève pour récu­pérer des sensa­tions sur terre battue avant Roland‐Garros, Novak Djokovic est en train de réussir son pari. Opposé à Cameron Norrie en demi‐finale, le sixième joueur mondial s’im­po­sait en trois sets (6−4, 6–7, 6–0), et 2 h 15 de jeu. Malgré une partie de match où il semblait accuser le coup, Nole donnait des garan­ties sur sa compétitivité.

Solide, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem rassu­rait sur sa forme dans le premier acte. Impeccable au service et en retour, il faisait de sérieux dégâts sur les mises en jeu de son adver­saire, et prenait logi­que­ment la première manche (6−4), avec un break dans le septième jeu.

Emprunté physi­que­ment et inca­pable d’aller sur les balles de son adver­saire, Djokovic commen­çait douce­ment à perdre le fil, et se voyait mener 2–5. Mais comme contre Matteo Arnaldi, il touchait le fond pour mieux se relever. De retour avec un second souffle, il débrea­kait dans le neuvième jeu, pour emmener Norrie au tie‐break. Insuffisant pour l’emporter face à un Britannique patient et juste dans les échanges (6−7).

Expéditif, et surtout plus mobile, le Djoker lais­sait aucune chance à son adver­saire, en cédant un seul petit jeu, et sceller sa victoire (6−1).

Ce samedi, il affron­tera Hubert Hurkacz pour tenter de remporter son 100e titre en carrière. Un petit test à relever, le Polonais a quelques réfé­rences sur l’ocre, avec un quart de finale à Rome.