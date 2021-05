517ème mondial, Arthur Cazaux était invité au tournoi de Genève. Il a honoré ce cadeau puis­qu’il a sorti son compa­triote Adrian Mannarino (6–3, 6–7, 6–3) tota­le­ment fanto­ma­tique sur terre battue.

Arthur réalise donc une nouvelle belle « perf » après avoir dominé à Madrid, Sebastian Korda. En Espagne aussi, Arthur avait reçu une wild card.

Pour le néophyte cela doit sembler étrange que ce jeune trico­lore puisse avoir ce type de « pass » alors qu’il n’est pas non plus consi­déré pour le moment comme le plus grand espoir de sa génération.

Pour bien comprendre cette situa­tion, il suffit de savoir que Gerard Tsobanian est son agent. C’est aussi lui gère les tour­nois de.…Genève, et Madrid…CQFD.

Attention, cela n’en­lève rien aux succès du trico­lore mais cela avoir un bon agent peut permettre d’éviter certains parcours plus fastidieux.