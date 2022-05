Lorsque Daniil Medvedev s’est fait opéré d’une hernie début avril, tous les obser­va­teurs s’at­ten­daient à ce qu’il loupe l’in­té­gra­lité de la saison sur terre battue. Finalement, le numéro 2 mondial parti­cipe déjà au tournoi de Genève cette semaine pour préparer Roland‐Garros. Son entraî­neur, Gilles Cervara, est agréa­ble­ment surpris.

« J’ai l’im­pres­sion que Daniil revient de vacances et sans bles­sure. Le processus a été telle­ment fluide et sans accroc. Chaque jour, on a constaté qu’il pouvait exécuter plus de choses que la veille. Le service était le dernier coup à être testé. La quatrième semaine, nous avons repris un entraî­ne­ment normal et une vraie phase de prépa­ra­tion », a expliqué le coach fran­çais dans une inter­view accordée à Tennis Majors.

Medvedev affronte Richard Gasquet ce mardi en fin d’après‐midi pour son retour.