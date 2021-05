Il n’est pas bon d’être un fan de tennis en cette période trouble. Alors que la ville de Genève a rouvert, depuis un mois, ses terrasses de bars et restau­rants qui ont d’ailleurs été prises d’as­saut, le tournoi ATP 250 a décidé de ne pas ouvrir ses portes au public alors même que Roger Federer est la tête de série numéro 1. Seuls 100 privi­lé­giés, essen­tiel­le­ment des parte­naires et spon­sors, auront le droit d’ap­pré­cier la gestuelle et le tennis inimi­table du Bâlois.

Une anomalie pour le public gene­vois qui aurait forte­ment apprécié « se disputer » les centaines de billets mis en vente. Au lieu de cela, certains sont obligés de trouver des cachettes dans le parc des Eaux‐Vives pour tenter d’aper­ce­voir le Maestro ou seule­ment quelques échanges entre deux joueurs de tennis. Du coup, la sécu­rité s’est chargée de chasser ses « crimi­nels ». Grande classe.