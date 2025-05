Lauréat du 100e titre de sa carrière ce samedi sur l’ATP 250 de Genève, Novak Djokovic a fait preuve de beau­coup de retenue après sa victoire en finale face à Hubert Hurkacz.

Conscient d’être passé tout proche de la défaite (il était mené 4–2 dans le 3e set) et encore loin de son meilleur niveau, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a fait parler sa classe lors de son discours pendant la remise des prix en rendant un sacré hommage à son adver­saire polonais.

« Je sais que c’est diffi­cile de perdre un match comme ça, je suis désolé pour toi. Je dois te féli­citer pour la qualité de ton tennis tout au long de la semaine. Bravo à ton équipe, à Nico (Nicolas Massu, le coach d’Hurkacz), je suis content de te voir, mon ami. Je sais que ça fait d’être blessé au genou et tu es rapi­de­ment revenu à un très haut niveau. Je te souhaite le meilleur à Paris et Londres. Merci égale­ment d’être inspi­rant pour moi et pour tout le monde en tant qu’être humain. Tu es un joueur incroyable, tout le circuit sait à quel point tu es une bonne personne, mais toutes les personnes ici, qui ne te connaissent pas si bien, méritent de savoir à quel point tu es bon, gentil et respec­tueux avec tout le monde », a déclaré Djokovic devant un Hurkacz ému aux larmes.