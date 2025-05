Le fils de Novak Djokovic, Stefan, a fait une appa­ri­tion surprise en confé­rence de presse pour poser une ques­tion à son père après sa victoire contre Cameron Norrie en demi‐finales de l’ATP 250 de Genève.

Question : « Comment as‐tu supporté le soleil ? »

« Excellente ques­tion, Stefan. C’était plus dur, je n’avais pas de casquette car tu me les as toutes prises ! Elles sont toutes dans ton placard et sans elles, je ne supporte plus beau­coup le soleil ! »

Conférence de presse de Novak Djokovic, à Genève.



« Dernière ques­tion en serbe ?«



Stefan Djokovic, son fils, prend la parole et lui pose une ques­tion.



Une séquence géniale entre Djokovic et son fils, avant de jouer ce samedi en finale contre Hubert Hurkacz, juste avant le début de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), pour un 100e titre en carrière !