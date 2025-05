Vainqueur d’Arnaldi en deux manches (6−4, 6–4) après avoir été mené 4 à 1 dans le second set, Novak Djokovic a enfin été lui‐même sur un court de tennis. Cela faisait long­temps que l’on atten­dait cela. Interrogé sur le terrain à la suite de ce succès, le Serbe a confirmé qu’il avait retrouvé de bonnes sensations.

Big battle on the special day for me. Good luck to Matteo in Paris. Thank you all for wonderful birthday wishes and support 🙏🏻 See you tomorrow. pic.twitter.com/XG0gQzFcO9