En confé­rence de presse, Novak Djokovic a expliqué les raisons person­nelles qui l’ont fait venir à Genève. Si l’as­pect sportif a compté, celui de la famille aussi.

« Un de mes cousins qui vit ici vient d’être père, je suis donc venu aussi pour voir son fils. C’est l’un des facteurs clés qui m’a fait venir ici parce que j’aime passer du temps avec ma famille. Ma femme et mes enfants vont venir et aussi mes parents. Cela va être comme une affaire de famille dans les tribunes. D’ailleurs je suis entrain de négo­cier avec les orga­ni­sa­teurs pour que l’on me réserve la moitié du stade. Au final, toutes les condi­tions sont réunies pour que je puisse bien jouer, passer du bon temps en dehors du court et tenter d’être perfor­mant sur la terre‐battue »