Après un 1er tour facile face à Fucsovics, Djokovic passait un test impor­tant face à l’Italien Arnaldi qui l’avait battu récem­ment à Madrid. Après un premier set assez maitrisé (6−4), le Serbe a connu un vrai passage à vide.

Birthday boy Novak Djokovic rallies from 1–4 down in the second set to defeat Matteo Arnaldi 6–4, 6–4 and reach the Geneva Open semi­fi­nals !



