Après avoir perdu dès son entrée en lice à Monte‐Carlo et Madrid, puis fait forfait à Rome, Novak Djokovic a décidé, comme l’année dernière, de parti­ciper à l’ATP 250 de Genève (18 au 25 mai) la semaine précé­dant Roland‐Garros (25 mai au 8 juin).

Le tirage au sort ayant déjà eu lieu, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a pu prendre de ses poten­tiels adver­saires, face à qui il tentera de reprendre confiance et de monter en puissance.

Dès son deuxième match, en quarts de finale, le Serbe pour­rait retrouver Matteo Arnaldi, contre qui il s’est incliné à Madrid.

🇷🇸🇨🇭 Novak Djokovic’s 2025 draw for the ATP 250 event in Geneva :



R1 – Bye

R2 – Fucsovics/Bergs

QF – Marozsan/Arnaldi/Gaston

SF – Machac/Popyrin/Jarry/Lajovic

F – Fritz/Khachanov/Hurkacz



