Après l’hé­gé­monie du « Big 3 », ou du « Big 4 » si on inclut Andy Murray, le tennis est entre de bonnes mains, avec la riva­lité entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz prenant de plus en plus d’am­pleur, match après match.

Questionné à ce sujet en confé­rence de presse à Genève, Novak Djokovic a adoubé les deux phéno­mènes en citant égale­ment Alexander Zverev (28 ans). Une décla­ra­tion pas éton­nante, tant il s’est souvent montré complice avec le numéro trois mondial.

« Aujourd’hui, ils sont les leaders de notre sport. Au cours des 20 dernières années, il y a eu beau­coup d’en­thou­siasme autour du Big 4, mais je tiens à dire qu’il y a aussi Zverev, ne l’ou­blions pas », a commenté l’homme aux 24 titres du Grand Chelem, dans des propos relayés par Fanpage.it.