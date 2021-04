Comme le souligne nos confrères de RTS, les voyants sont presque tous au vert pour la venue de Roger Federer à Genève. Ce qui change, c’est le report de Roland‐Garros d’une semaine qui permet à la date du tournoi de devenir très avantageuse.

D’ailleurs, le direc­teur du tournoi souligne que depuis l’an­nonce du report du French Open, le télé­phone n’ar­rête pas de sonner : « Depuis quelques jours, nous sommes solli­cités par de plus en plus de joueurs, qui sont conscients qu’en cas de venue aux Eaux‐Vives, ils n’au­raient pas à jouer à Paris dans la semaine qui suit. Chez nous, ils peuvent jouer sur terre battue, en compé­ti­tion, et affiner encore leurs repères. Égoïstement, on peut se réjouir du chan­ge­ment de dates souhaité par les Français », explique Thierry Grin.

Concernant Roger, là aussi, toute l’équipe du tournoi fait le forcing : « C’est clair qu’on en rêve. Depuis six ans, nous discu­tons à chaque fois avec son équipe dans l’op­tique qu’il joue une fois le Geneva Open. On espère que cette année pourra être la bonne. »