Roger Federer a plus d’ex­pé­rience que n’im­porte quel joueur du monde. Et pour­tant, comme il l’a expliqué il a été gêné par des éléments tech­niques clas­siques pour son retour à la compé­ti­tion : « Au début, je dois avouer que je ne suis pas parvenu à trouver mon rythme. Je ne savais pas trop comment me posi­tionner par rapport à la ligne de fond de court. Si je devais reculer ou non. Du coup, dans la 2ème manche, j’ai essayé d’autres choses. Cela a bien fonc­tionné. Cela m’a permis de me détendre, de prendre la balle plus tôt, de mieux la frapper. Mais, quand cela est devenu plus intense, plus dur, notam­ment en fin de match, mon jeu n’a pas répondu présent. .Au final, je ne mérite pas de gagner, il n’y avait pas assez de choses qui sortaient de ma raquette » »