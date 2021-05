Roger a fait le tour des médias locaux et notam­ment Leman Bleu Tv.

Lors de cet entre­tien, « Rodge » aborde des sujets plus intimes comme sa famille, son pays où il se sent bien mais il part aussi de sport, du choix de Genève : « J’avais beau­coup d’idées, de plan possible. Je suis revenu tôt à Doha unique­ment pour savoir si les sensa­tions sur un court en compé­ti­tion étaient les mêmes que celles de mes entraî­ne­ments. Et je peux dire que cela a été le cas. Genève c’est déjà beau­coup plus qu’un petit test. Je vais voir si je peux jouer plusieurs jours de suite, c’est une vraie compé­ti­tion et je sais qu’il y toujours le danger de perdre tôt. Après c’est dommage qu’il n’y ait que 100 personnes dans le stade mais tout le monde connait la situa­tion, c’est compliqué »