Peu importe le contexte, qui sera oublié dans quelques années, si Richard Gasquet avait appris en début de saison qu’il gagne­rait le numéro 2 mondial, il n’y aurait sans doute pas crû. Il n’avait plus gagné un top 2 depuis sa victoire contre Roger Federer à Monte‐Carlo en…2005 !

Le Français était donc lucide mais forcé­ment heureux de son succès en deux sets contre Daniil Medvedev en huitièmes de finale à Genève ce mardi soir.

« Je savais qu’il reve­nait d’opé­ra­tion et que c’est toujours compliqué. Je savais qu’il fallait que je commence bien car il reste un grand joueur et je ­savais qu’il allait se battre jusqu’au bout. Ça s’est passé comme j’avais envie que ça se passe avant le match. Ça fait vrai­ment plaisir car battre le n°2 mondial ça n’ar­rive pas tous les jours, surtout à presque 36 ans », s’est réjoui Ritchie dans des propos rapportés par L’Equipe.

Il a désor­mais deux jours pour se reposer avant d’af­fronter Kamil Majchrzak pour une place dans le dernier carré.