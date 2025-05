Totalement dévasté sur son banc (voir photo ci‐dessous) après sa finale perdue à Genève face à Novak Djokovic alors qu’il menait 4–2 dans l’ul­time set, Hubert Hurkacz n’a pas pu retenir quelques larmes au moments du discours du Serbe pendant la remise des prix.

Alors que Djokovic insis­tait sur les qualités humaines du Polonais, ce dernier s’est montré très ému.

Nole lors de son discours : « Merci, d’être inspi­rant pour moi et pour tout le monde en tant qu’être humain. Tu es un joueur incroyable, tout le circuit sait à quel point tu es une bonne personne, mais toutes les personnes ici, qui ne te connaissent pas si bien, méritent de… https://t.co/BKG57TEP7v — Tennis Legend (@TennisLegende) May 24, 2025

Entre classe, humi­lité et simpli­cité, Novak Djokovic et Hubert Hurkacz ont montré qu’ils étaient beau­coup plus que de simples cham­pions de tennis.