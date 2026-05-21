Alors qu’il ne reste plus que quelques mois à Stan Wawrinka avant la fin de son immense carrière, le Suisse a été honoré ce mercredi, à Genève, après sa défaite en huitièmes de finale.
Présent à cette occasion, son compatriote, Marc Rosset, champion olympiques en simple lors des Jeux olympiques de Barcelone en 1992, a tendu à rendre un sublime hommage à celui dont le surnom restera comme l’un des plus iconiques de l’histoire du tennis, Stan The Man.
« J’aurais aimé que ce moment n’arrive jamais. Je ne sais pas quoi te dire à part que je t’aime et que tu vas nous manquer. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c’est que d’aller chercher une médaille olympique, une Coupe Davis, trois titres du Grand Chelem face à Djokovic et Nadal. Tu as fait les efforts que peu d’autres joueurs ont fait, tu y as cru, tu t’es bien entouré. J’ai un respect pour toi encore plus monstrueux que ton revers le long de la ligne. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 15:38