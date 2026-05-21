Il y a des joueurs et des hommes qui imposent le respect, Stan Wawrinka en fait clairement partie.
Alors qu’il a disputé ce mercredi le dernier match de sa carrière sur l’ATP 250 de Genève, son bourreau, l’Américain Alex Michelsen, vainqueur en deux jeux décisifs, lui a rendu un formidable hommage après la rencontre.
D’abord en demandant au public de l’applaudir à sa place, puis en signant « Stan The Man » lors de traditionnelle signature sur la caméra, enfin en prononçant ces quelques mots lors de l’interview d’après match.
Alex stops Stan in Geneva ⛔— Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2026
Michelsen edges past Wawrinka 7–6 7–6 for a 1st win over a Grand Slam champ !#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/oBgvOp5ehG
« Franchement, je pourrais en parler encore longtemps. Je l’ai beaucoup regardé jouer quand j’étais jeune, il remportait déjà des tournois du Grand Chelem quand j’étais tout petit. C’était génial à voir. Et puis, avoir l’occasion de l’affronter ici, c’est incroyable, et je pense qu’il mérite tout l’amour qu’on lui porte. C’est un type vraiment sympa. Et oui, il mérite sans aucun doute sa tournée d’adieu. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 13:35