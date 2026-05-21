Il y a des joueurs et des hommes qui imposent le respect, Stan Wawrinka en fait clai­re­ment partie.

Alors qu’il a disputé ce mercredi le dernier match de sa carrière sur l’ATP 250 de Genève, son bour­reau, l’Américain Alex Michelsen, vain­queur en deux jeux déci­sifs, lui a rendu un formi­dable hommage après la rencontre.

D’abord en deman­dant au public de l’ap­plaudir à sa place, puis en signant « Stan The Man » lors de tradi­tion­nelle signa­ture sur la caméra, enfin en pronon­çant ces quelques mots lors de l’in­ter­view d’après match.

Alex stops Stan in Geneva ⛔



Michelsen edges past Wawrinka 7–6 7–6 for a 1st win over a Grand Slam champ !#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/oBgvOp5ehG — Tennis TV (@TennisTV) May 20, 2026

« Franchement, je pour­rais en parler encore long­temps. Je l’ai beau­coup regardé jouer quand j’étais jeune, il rempor­tait déjà des tour­nois du Grand Chelem quand j’étais tout petit. C’était génial à voir. Et puis, avoir l’oc­ca­sion de l’af­fronter ici, c’est incroyable, et je pense qu’il mérite tout l’amour qu’on lui porte. C’est un type vrai­ment sympa. Et oui, il mérite sans aucun doute sa tournée d’adieu. »