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L’immense classe d’Alex Michelsen après sa victoire contre Wawrinka : « Je pour­rais parler de Stan encore longtemps »

Par
Thomas S
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Il y a des joueurs et des hommes qui imposent le respect, Stan Wawrinka en fait clai­re­ment partie.

Alors qu’il a disputé ce mercredi le dernier match de sa carrière sur l’ATP 250 de Genève, son bour­reau, l’Américain Alex Michelsen, vain­queur en deux jeux déci­sifs, lui a rendu un formi­dable hommage après la rencontre. 

D’abord en deman­dant au public de l’ap­plaudir à sa place, puis en signant « Stan The Man » lors de tradi­tion­nelle signa­ture sur la caméra, enfin en pronon­çant ces quelques mots lors de l’in­ter­view d’après match. 

« Franchement, je pour­rais en parler encore long­temps. Je l’ai beau­coup regardé jouer quand j’étais jeune, il rempor­tait déjà des tour­nois du Grand Chelem quand j’étais tout petit. C’était génial à voir. Et puis, avoir l’oc­ca­sion de l’af­fronter ici, c’est incroyable, et je pense qu’il mérite tout l’amour qu’on lui porte. C’est un type vrai­ment sympa. Et oui, il mérite sans aucun doute sa tournée d’adieu. »

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 13:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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