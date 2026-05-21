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Marc Rosset à Stan Wawrinka : « Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c’est que d’aller cher­cher une médaille olym­pique, une Coupe Davis, trois titres du Grand Chelem face à Djokovic et Nadal »

Par
Thomas S
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Alors qu’il ne reste plus que quelques mois à Stan Wawrinka avant la fin de son immense carrière, le Suisse a été honoré ce mercredi, à Genève, après sa défaite en huitièmes de finale. 

Présent à cette occa­sion, son compa­triote, Marc Rosset, cham­pion olym­piques en simple lors des Jeux olym­piques de Barcelone en 1992, a tendu à rendre un sublime hommage à celui dont le surnom restera comme l’un des plus iconiques de l’his­toire du tennis, Stan The Man. 

« J’aurais aimé que ce moment n’ar­rive jamais. Je ne sais pas quoi te dire à part que je t’aime et que tu vas nous manquer. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c’est que d’aller cher­cher une médaille olym­pique, une Coupe Davis, trois titres du Grand Chelem face à Djokovic et Nadal. Tu as fait les efforts que peu d’autres joueurs ont fait, tu y as cru, tu t’es bien entouré. J’ai un respect pour toi encore plus mons­trueux que ton revers le long de la ligne. »

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 15:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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