Alors qu’il ne reste plus que quelques mois à Stan Wawrinka avant la fin de son immense carrière, le Suisse a été honoré ce mercredi, à Genève, après sa défaite en huitièmes de finale.

Présent à cette occa­sion, son compa­triote, Marc Rosset, cham­pion olym­piques en simple lors des Jeux olym­piques de Barcelone en 1992, a tendu à rendre un sublime hommage à celui dont le surnom restera comme l’un des plus iconiques de l’his­toire du tennis, Stan The Man.

« J’aurais aimé que ce moment n’ar­rive jamais. Je ne sais pas quoi te dire à part que je t’aime et que tu vas nous manquer. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c’est que d’aller cher­cher une médaille olym­pique, une Coupe Davis, trois titres du Grand Chelem face à Djokovic et Nadal. Tu as fait les efforts que peu d’autres joueurs ont fait, tu y as cru, tu t’es bien entouré. J’ai un respect pour toi encore plus mons­trueux que ton revers le long de la ligne. »