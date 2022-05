On le pres­sen­tait, c’est main­te­nant acté, Daniil Medvedev sera de retour en mai sur les courts.

Alors qu’il avait quasi­ment annoncé faire l’im­passe sur la saison sur terre en 2022, le Russe a du changer ses plans, très proba­ble­ment à cause de la suspen­sion infligée par Wimbledon et les tour­nois anglais à l’en­contre des joueurs russes et biélorusses.

On va donc retrouver Daniil en Suisse, au tournoi de Genève orga­nisé la semaine avant Roland‐Garros (du 16 au 22 mai).