Alors qu’Andy Murray espé­rait il y a quelques jours jouer à Lyon ou Genève, il aurait selon Express refuser la wild‐card du tournoi au bord du lac Léman. À l’en­traî­ne­ment à Rome en début de semaine avec Novak Djokovic, Andrey Rublev et Diego Schwartzman, et même aligné en double, l’Écossais assu­rait qu’il s’était plutôt bien senti. Finalement peut‐être pas telle­ment. Il est pour le moment dans les quali­fi­ca­tions pour Roland‐Garros. Et avec cette nouvelle, il est encore moins certain que les orga­ni­sa­teurs lui accordent une invitation.