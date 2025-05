Alors que Novak Djokovic a été pris par des accès de colère lors de sa rencontre face à Matteo Arnaldi (39e joueur mondial) à l’ATP 250 de Genève, le Serbe l’a emporté 6–4, 6–4. Hué après avoir déli­bé­ré­ment brisé sa raquette, le cham­pion olym­pique a tenu à présenter ses excuses au public en inter­view d’après match.

« Ce n’est pas un bon exemple ni un spec­tacle à offrir. Ce n’était pas facile parce qu’il faisait un peu froid. Et je tiens à m’excuser auprès des spec­ta­teurs qui étaient là… Ils m’ont vu casser ma raquette et ce n’était pas une bonne chose. Mais quand on vit des moments de grande tension, ce sont des choses qui arrivent. »

Cette revanche permet à l’ac­tuel numéro 6 mondial d’in­té­grer les demi‐finales du tournoi, où il affron­tera Cameron Norrie pour une place en finale, et pour­quoi pas un 100e titre en carrière.