Benoît Paire n’avait plus gagné de match sur le circuit prin­cipal depuis le 20 janvier, à l’Open d’Australie. En s’im­po­sant ce lundi soir à Genève contre Emil Ruusuvuori (7–5, 5–7, 6–4), il a mis fin à une série de onze élimi­na­tions consé­cu­tives au 1er tour. Et pour­tant, une fois de plus, il s’est fait très peur et a n’a pas pu retenir sa colère après avoir perdu trois jeux consé­cu­tifs dans le deuxième set alors qu’il avait l’oc­ca­sion de conclure sur son service à 5–4.

« Ça faisait six ou sept fois que je servais pour le match et à chaque fois je l’avais perdu – j’ai servi à 6–2 5–2 contre Koepfer à Indian Wells, et à 5–4 40–0 contre Lajovic, j’arrive aussi à perdre. Alors bien sûr qu’on y repense à cette série. Dans ces moments‐là, je ne sens plus mes jambes, je suis para­lysé. Au tennis, on parle beau­coup des coups droits, des revers, mais au final on se rend compte qu’à 99% c’est dans la tête. Et que quand on est en confiance, c’est plus facile de gagner un match », a constaté le Français en confé­rence de presse. Il affron­tera Casper Ruud au 2e tour mercredi.