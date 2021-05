Retour sur terre battue compliqué pour Roger Federer. Opposé pour la première fois de sa carrière au vétéran espa­gnol Pablo Andujar (75e), grand spécia­liste de la surface, le Suisse est apparu logi­que­ment rouillé et emprunté autant au service qu’en retour avant de subir la loi de l’Espagnol après avoir eu le break dans l’ul­time manche : 4–6, 6–4, 4–6 en 1h45 de jeu.

Une défaite pas si surpre­nante que cela compte tenu du temps passé sur les courts depuis un an. Seulement revenu le temps de deux matchs à Doha en mars dernier, le Suisse n’avait plus rejoué sur ocre depuis sa défaite en demi‐finale de Roland Garros face à Rafael Nadal en 2019. Roger, qui sera d’ailleurs à la porte d’Auteuil à partir du 30 mai prochain, abor­dera donc ce tournoi sans aucune victoire sur la surface et en manque criant de repère.