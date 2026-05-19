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Ruud sur son tie‐break perdu face à Federer à l’Open d’Australie : « La seule chose que je peux vous dire, c’est que je n’ai pas joué à 100%. Je ne vais pas mentir, j’ai joué à un rythme un peu plus lent que d’habitude »

Par
Laurent Trupiano
-
1988

Nos confrères de 20 Minutes Genève sont présents sur le tournoi, un ATP 250 qui se joue dans le club très connu des Eaux Vives. Quand Casper Ruud est arrivé en confé­rence de presse, les jour­na­listes suisses n’ont pas pu s’empêcher de revenir sur le fameux tie‐break perdu par le Norvégien face à Roger Federer à l’Open d’Australie.

Toujours aussi smart, Casper n’a pas botté en touche et il a donné la vraie version des faits. 

« C’était diffi­cile d’aller sur le court en se disant : ‘Je vais battre Roger devant 15 000 personnes alors que tout le monde est là pour le soutenir’. Je ne vais pas mentir, j’ai joué à un rythme un peu plus lent que d’habitude. Mais il a vrai­ment très bien joué. Il a marqué de beaux points, et ce n’est pas comme si je les lui avais offerts. La seule chose que je peux vous dire, c’est que je n’ai pas joué à 100%. Et oui, j’ai eu l’im­pres­sion que c’était plus sympa pour le public de le voir gagner », a expliqué Casper.

Une expli­ca­tion qui pour­rait lui valoir un petit coup de fil de Roger, orga­ni­sa­teur de la Laver Cup où Casper a souvent été sélectionné.

Publié le mardi 19 mai 2026 à 07:19

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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