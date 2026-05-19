Nos confrères de 20 Minutes Genève sont présents sur le tournoi, un ATP 250 qui se joue dans le club très connu des Eaux Vives. Quand Casper Ruud est arrivé en confé­rence de presse, les jour­na­listes suisses n’ont pas pu s’empêcher de revenir sur le fameux tie‐break perdu par le Norvégien face à Roger Federer à l’Open d’Australie.

Toujours aussi smart, Casper n’a pas botté en touche et il a donné la vraie version des faits.

« C’était diffi­cile d’aller sur le court en se disant : ‘Je vais battre Roger devant 15 000 personnes alors que tout le monde est là pour le soutenir’. Je ne vais pas mentir, j’ai joué à un rythme un peu plus lent que d’habitude. Mais il a vrai­ment très bien joué. Il a marqué de beaux points, et ce n’est pas comme si je les lui avais offerts. La seule chose que je peux vous dire, c’est que je n’ai pas joué à 100%. Et oui, j’ai eu l’im­pres­sion que c’était plus sympa pour le public de le voir gagner », a expliqué Casper.

Une expli­ca­tion qui pour­rait lui valoir un petit coup de fil de Roger, orga­ni­sa­teur de la Laver Cup où Casper a souvent été sélectionné.