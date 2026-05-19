Accueil ATP ATP - Genève

Stan Wawrinka, après sa victoire devant Gaël Monfils : « Ça n’a pas toujours été facile de jouer devant sa famille et ses amis »

Par
Baptiste Mulatier
-
4194
United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Pour sa dernière saison sur le circuit, Stanislas Wawrinka a décidé de parti­ciper à l’ATP 250 de Genève, où il a battu le lucky loser italien Raul Brancaccio (241e mondial) au bout du suspens lors du premier tour : 6–2, 4–6, 7–6(5).

Le Suisse a pu compter sur le soutien de sa famille mais aussi de son ami, Gaël Monfils, présent en tribunes et très impliqué. 

« De rece­voir autant de soutien et de m’en sortir comme ça, ça crée beau­coup d’émo­tions. C’est toujours parti­cu­lier, mais un plaisir, de pouvoir jouer devant sa famille et ses amis. Ça n’a pas toujours été facile, car on a toujours envie de faire au mieux. Mais c’était super de pouvoir leur offrir ce scénario. C’est presque plus stres­sant avec l’âge. Je sais que je me rapproche des derniers. Après, suivant l’en­droit, cette pres­sion augmente encore plus. Aujourd’hui, je me bats avec l’ad­ver­saire, mais aussi beau­coup avec moi‐même Je me bats pour trouver cette confiance et il y a plein de raisons qui font qu’à 41 ans, c’est très diffi­cile d’as­sem­bler le puzzle », a confié le triple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Blick après sa victoire. 

En huitièmes de finale, « Stan the Man » va désor­mais défier l’Américain Alex Michelsen (41e).

Publié le mardi 19 mai 2026 à 07:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥