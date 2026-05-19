Pour sa dernière saison sur le circuit, Stanislas Wawrinka a décidé de parti­ciper à l’ATP 250 de Genève, où il a battu le lucky loser italien Raul Brancaccio (241e mondial) au bout du suspens lors du premier tour : 6–2, 4–6, 7–6(5).

Le Suisse a pu compter sur le soutien de sa famille mais aussi de son ami, Gaël Monfils, présent en tribunes et très impliqué.

« De rece­voir autant de soutien et de m’en sortir comme ça, ça crée beau­coup d’émo­tions. C’est toujours parti­cu­lier, mais un plaisir, de pouvoir jouer devant sa famille et ses amis. Ça n’a pas toujours été facile, car on a toujours envie de faire au mieux. Mais c’était super de pouvoir leur offrir ce scénario. C’est presque plus stres­sant avec l’âge. Je sais que je me rapproche des derniers. Après, suivant l’en­droit, cette pres­sion augmente encore plus. Aujourd’hui, je me bats avec l’ad­ver­saire, mais aussi beau­coup avec moi‐même Je me bats pour trouver cette confiance et il y a plein de raisons qui font qu’à 41 ans, c’est très diffi­cile d’as­sem­bler le puzzle », a confié le triple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Blick après sa victoire.

En huitièmes de finale, « Stan the Man » va désor­mais défier l’Américain Alex Michelsen (41e).