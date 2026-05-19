Pour sa dernière saison sur le circuit, Stanislas Wawrinka a décidé de participer à l’ATP 250 de Genève, où il a battu le lucky loser italien Raul Brancaccio (241e mondial) au bout du suspens lors du premier tour : 6–2, 4–6, 7–6(5).
Le Suisse a pu compter sur le soutien de sa famille mais aussi de son ami, Gaël Monfils, présent en tribunes et très impliqué.
« De recevoir autant de soutien et de m’en sortir comme ça, ça crée beaucoup d’émotions. C’est toujours particulier, mais un plaisir, de pouvoir jouer devant sa famille et ses amis. Ça n’a pas toujours été facile, car on a toujours envie de faire au mieux. Mais c’était super de pouvoir leur offrir ce scénario. C’est presque plus stressant avec l’âge. Je sais que je me rapproche des derniers. Après, suivant l’endroit, cette pression augmente encore plus. Aujourd’hui, je me bats avec l’adversaire, mais aussi beaucoup avec moi‐même Je me bats pour trouver cette confiance et il y a plein de raisons qui font qu’à 41 ans, c’est très difficile d’assembler le puzzle », a confié le triple lauréat en Grand Chelem dans des propos relayés par Blick après sa victoire.
Everyone needs a friend like @Gael_Monfils 🥹 #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/OOl4wN2tEg— ATP Tour (@atptour) May 18, 2026
En huitièmes de finale, « Stan the Man » va désormais défier l’Américain Alex Michelsen (41e).
Publié le mardi 19 mai 2026 à 07:55